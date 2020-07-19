Источник: Осимен прошел медосмотр в «Наполи»

Как сообщает Football Italia со ссылкой на нигерийские источники, форвард «Лилля» Виктор Осимен прошел медосмотр в «Наполи». После этого стороны уточняют детали будущего соглашения. Сумма трансфера составит около 80 миллионов евро.

Ранее сообщалось, что по ходу переговоров нигериец сменил агента, так как тот больше заботился о комиссионных, а не об интересах игрока. Агент после этого пригрозил футболисту судом. Форвард после этого потребовал более высокую зарплату, чем обсуждалось ранее. Последним вопросом, который предстоит обсудить переговорщикам, остаются права на использование имиджа футболиста. Если стороны придут к соглашению, сделка осуществится.

21-летний Виктор Осимен в сезоне-2019/20 провел 38 матчей за «Лилль» и забил 18 мячей при шести голевых передачах.