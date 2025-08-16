Источник: «Милан» намерен подписать Кьезу до 1 сентября

«Милан» активизировал переговорный процесс по переходу нападающего «Ливерпуля» Федерико Кьезы, сообщает Milan News 24.

По информации источника, «Милан» хочет подписать 27-летнего футболиста до 1 сентября, когда в Италии закрывается трансферное окно в Италии. Омечается, что в переходе итальянца лично заинтересован главный тренер «Милана» Массимилиано Аллегри, с которым они вместе работали в «Ювентусе».

Кьеза выступает за «Ливерпуль» с лета 2024 года. В сезоне-2024/25 на счету нападающего 14 матчей во всех турнирах, в которых он отметился 2 голами и 2 результативными передачами. Действующее соглашение игрока с клубом рассчитано до конца июня 2028 года. Портал Transfermarkt оценивает стоимость игрока составляет в 14 миллионов евро.