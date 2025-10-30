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Источник: «Локомотив» может подписать Веру со второго раза

Павел Лопатко

«Локомотив» заинтересован в подписании контракта с полузащитником Лукасом Верой, сообщил инсайдер Иван Карпов.

По данным источника, 28-летний аргентинец может перейти в «Локомотив» в зимнее трансферное окно. При этом многое будет зависеть от физической формы игрока, который находится в качестве свободного агента с 23 сентября 2025 года. Его последней командой была эмиратская «Аль-Вахда», разорвавшая с ним контракт.

Полузащитник также играл за «Ланус», «Олл Бойз», «Уракан» и «Оренбург».

Ранее «Локомотив» уже пытался подписать Веру, однако затянул переговоры. Между тем игрок находится в сфере интересов команд из Мексики из МЛС.

Transfermarkt оценивает трансферную стоимость Веры в 3 миллиона евро.

Источник: Telegram-канал Ивана Карпова
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Лукас Вера
ФК Локомотив (Москва)
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