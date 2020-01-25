Источник: Лэмпард готов отпустить Жиру

Главный тренер «Челси» Фрэнк Лэмпард готов отпустить форварда Оливье Жиру в другой клуб, сообщает Sky Sports.

По сведениям источника, Лэмпард отпустит 33-летнего француза, несмотря на то, что лондонский клуб собирается подписать нападающего из-за травмы Тэмми Абрахама.

Сообщается, что интерес к Жиру проявляет «Интер».

В текущем сезоне Жиру провел шесть матчей во всех турнирах и не отметился результативными действиями.