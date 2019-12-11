Источник: «Челси» готов заплатить 120 миллионов евро за Санчо

Нападающий дортмундской «Боруссии» Джейдон Санчо будет приоритетной целью «Челси» в ближайшее трансферное окно. Как сообщает The Sun, главный тренер лондонцев Фрэнк Лэмпард хочет, чтобы клуб в январе усилил атаку игроком, который по стилю похож на Эдена Азара, перешедшего в «Реал» минувшим летом.

По данным источника, за Санчо «Челси» готов заплатить 120 миллионов евро. 19-летний англичанин в нынешнем сезоне в чемпионате Германии забил семь мячей в 12 матчах. В Лиге чемпионов на его счету два гола в шести матчах.