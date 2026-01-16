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Источник: Арбелоа заинтересован в переходе защитника Пачо из «ПСЖ» в «Реал»

Сергей Ярошенко

«Реал» может подписать защитника «ПСЖ» Вильяма Пачо в летнее трансферное окно, сообщает Marca.

По информации источника, в трансфере 24-летнего эквадорца заинтересован главный тренер мадридского клуба Альваро Арбелоа. Отмечается, что испанский специалист попытается совершить трансфер, если останется на своем посту.

В этом сезоне на счету Пачо 22 матча во всех турнирах, в которых он отметился 2 голами. Действующий контракт футболиста с парижанами рассчитан до конца июня 2029 года. Портал Transfermarkt оценивает стоимость игрока в 70 миллионов евро.

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Альваро Арбелоа
Футбол
ФК ПСЖ (Пари Сен-Жермен)
ФК Реал
Вильян Пачо
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