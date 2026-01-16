Источник: Арбелоа заинтересован в переходе защитника Пачо из «ПСЖ» в «Реал»

«Реал» может подписать защитника «ПСЖ» Вильяма Пачо в летнее трансферное окно, сообщает Marca.

По информации источника, в трансфере 24-летнего эквадорца заинтересован главный тренер мадридского клуба Альваро Арбелоа. Отмечается, что испанский специалист попытается совершить трансфер, если останется на своем посту.

В этом сезоне на счету Пачо 22 матча во всех турнирах, в которых он отметился 2 голами. Действующий контракт футболиста с парижанами рассчитан до конца июня 2029 года. Портал Transfermarkt оценивает стоимость игрока в 70 миллионов евро.