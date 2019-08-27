«Интер» оптимистично настроен по поводу перехода Алексиса Санчеса

«Интер» продолжает переговоры с «Манчестер Юнайтед» о трансфере нападающего Алексиса Санчеса, сообщает Sky Sport Italia.

Сообщается, что «Интер» оптимистично настроен по поводу сделки. Ранее сообщалось, что травма Антони Марсьяля может заставить «МЮ» изменить свою позицию. Указано, что речь идет о годичной аренде за сумму около 11 миллионов фунтов.

30-летний чилиец в прошлом сезоне провел 27 матче за «МЮ» и забил два мяча при четырех голевых передачах.

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