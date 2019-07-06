"Интер" не рассчитывает на Икарди и Наингголана

Генеральный директор "Интера" Джузеппе Маротта рассказал, что клуб в грядущем сезоне не рассчитывает на полузащитника Раджу Наингголана и нападающего Мауро Икарди. Ранее появилась информация, что в приобретении аргентинского форварда заинтересованы "Ювентус" и "Наполи".

– У нас была возможность поговорить с игроками, с полным уважением к их ситуациям. Мы объяснили позицию клуба, что, на мой взгляд, является самым важным. Оба игрока прекрасно знают, что не являются частью наших планов. Это не значит, что мы сомневаемся в их таланте или способностях, это два отличных футболиста.

Талант может побеждать в играх, но команда побеждает в чемпионате, и это главная цель, которую мы ставим перед собой. Они не являются частью нашего проекта, при всем уважении. Одно дело сказать, что Икарди находится на рынке, что мы уже подтвердили, но совсем другое – соблюдать договорные обязательства. Там есть соглашение о том, что игрок должен быть допущен к тренировкам, не собираемся отказывать ему в этом праве. После этого тренер выберет состав.

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