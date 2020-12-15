Футбол
  • Меню
  • Карта спорта
  • Турниры
Новости   //    Футбол   //    Трансферы

Игрок сборной Украины Яремчук может перейти в «Спортинг»

20:26
Теги:

«Спортинг» проявляет интерес к нападающему «Гента» Роману Яремчуку, сообщает A Bola. 25-летний форвард входит в шорт-лист лиссабонцев и может сменить команду в зимнее трансферное окно.

В нынешнем сезоне игрок сборной Украины провел 19 матчей, забил 10 голов и отдал 3 передачи.

Его контракт с «Гентом» рассчитан до лета 2023 года, Transfermarkt оценивает его стоимость в 11 миллионов евро.

Трансферы: главные сделки, все переходы, последние новости

Выделите ошибку в тексте
и нажмите ctrl + enter

Нашли ошибку?

X

vs
1
Офсайд




Прямой эфир
Прямой эфир
Прямой эфир
Прямой эфир