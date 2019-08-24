Хасан Салихамиджич: «Санчеш всегда отдавал все силы ради «Баварии». За это ему спасибо»

Спортивный директор «Баварии» Хасан Салихамиджич попрощался с полузащитником Ренату Санчешом. Португалец подписал пятилетний контракт с «Лиллем».

— Ренату перешел к нам из «Бенфики», когда ему было 18 лет, — цитирует пресс-служба мюнхенского клуба Салихамиджича. — Он был частью нашей команды, завоевавшей много титулов. Он всегда отдавал все силы ради команды и нашего клуба. За это я хотел сказать Ренату большое спасибо.

Ренату Санчеш перешел из «Баварии» в «Лилль»