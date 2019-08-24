Хасан Салихамиджич: «Санчеш всегда отдавал все силы ради «Баварии». За это ему спасибо»
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Спортивный директор «Баварии» Хасан Салихамиджич попрощался с полузащитником Ренату Санчешом. Португалец подписал пятилетний контракт с «Лиллем».
— Ренату перешел к нам из «Бенфики», когда ему было 18 лет, — цитирует пресс-служба мюнхенского клуба Салихамиджича. — Он был частью нашей команды, завоевавшей много титулов. Он всегда отдавал все силы ради команды и нашего клуба. За это я хотел сказать Ренату большое спасибо.
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https://fcbayern.com/ru/news/2019[2]/08/presseerklaerung-renato-sanches-wechselt-zum-osc-lille