16:47 | Футбол — Трансферы

Ханни стал игроком катарской "Аль-Гарафы"

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Полузащитник Софьян Ханни перешел из "Спартака" в "Аль-Гарафу", сообщает официальный Twitter катарского клуба. 28-летний алжирский футболист будет официально представлен на пресс-конференции в понедельник, 22 июля.

Ханни перешел в "Спартак" из "Андерлехта" в начале прошлого года. На его счету 38 матчей за красно-белых, 6 голов и 8 голевых передач.

Портал transfermarkt.de оценивает хавбека в 6 миллионов евро.

 

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