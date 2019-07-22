Ханни стал игроком катарской "Аль-Гарафы"

Полузащитник Софьян Ханни перешел из "Спартака" в "Аль-Гарафу", сообщает официальный Twitter катарского клуба. 28-летний алжирский футболист будет официально представлен на пресс-конференции в понедельник, 22 июля.

Ханни перешел в "Спартак" из "Андерлехта" в начале прошлого года. На его счету 38 матчей за красно-белых, 6 голов и 8 голевых передач.

Портал transfermarkt.de оценивает хавбека в 6 миллионов евро.

🔴 رسمياً: الدولي الجزائري سفيان هني يوقع لنادي #الغرافة 💛💙 وسيتم تقديمه رسميا للجمهور ووسائل الإعلام خلال مؤتمر صحفي يُعقد بمقر النادي مساء اليوم (الاثنين) بعد صلاة العشاء. pic.twitter.com/mqXnuPR9jx — Al Gharafa SC (@ALGHARAFACLUB) 22 июля 2019 г.

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