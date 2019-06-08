Френки де Йонг: "Конечно, хочу видеть де Лигта в "Барселоне"

Голландский полузащитник Френки де Йонг хочет, чтобы его партнер по "Аяксу" Маттейс де Лигт перешел в "Барселону". Сам де Йонг оформил сделку с каталонским клубом о переходе нынешним летом еще минувшей зимой. А на де Лигта помимо "Барселоны" претендуют другие топ-клубы.

– Конечно, я хочу, чтобы он приехал в "Барселону", – цитирует Daily Mail де Йонга. – Но посмотрим, как все сложится. Это его дело. Я не знаю, какое решение он примет. Нужно спрашивать его самого. Надеюсь увидеть его в "Барселоне". Да, мы поговорим с ним об этом. Но я не могу залезть в его голову. Я не влияю на его выбор. Он должен сделать его сам.