Форвард сборной Нигерии стал одноклубником Головина

Нападающий Генри Оньекуру перешел из "Эвертона" в "Монако", сообщает официальный Twitter монегасков. Контракт с 22-летним футболистом рассчитан на пять лет.

Оньекуру в прошлом сезоне выступал на правах аренды за "Галатасарай", где провел 44 матча, забил 16 голов и отдал 6 голевых передач. Форвард в составе сборной Нигерии выиграл бронзовые медали на Кубке Африки.

Портал transfermarkt.de оценивает Оньекуру в 13 миллионов евро.

Напомним, что за "Монако" выступает российский полузащитник Александр Головин.