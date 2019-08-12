Форвард сборной Нигерии стал одноклубником Головина

Нападающий Генри Оньекуру перешел из "Эвертона" в "Монако", сообщает официальный Twitter монегасков. Контракт с 22-летним футболистом рассчитан на пять лет.
Оньекуру в прошлом сезоне выступал на правах аренды за "Галатасарай", где провел 44 матча, забил 16 голов и отдал 6 голевых передач. Форвард в составе сборной Нигерии выиграл бронзовые медали на Кубке Африки.
Портал transfermarkt.de оценивает Оньекуру в 13 миллионов евро.
Напомним, что за "Монако" выступает российский полузащитник Александр Головин.
L’AS Monaco 🇲🇨 est heureux d’annoncer la signature d’Henry Onyekuru 🇳🇬 en provenance d’Everton. Le milieu offensif nigérian s’engage pour 5⃣ saisons.— AS Monaco 🇲🇨 (@AS_Monaco) August 12, 2019
📄👉 https://t.co/GmlcOAzrLK pic.twitter.com/AFByjDY93S
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