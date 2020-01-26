Эриксен пройдет медобследование в «Интере» в понедельник

Как сообщает Sky Sports, полузащитник «Тоттенхэма» Кристиан Эриксен в понедельник отправится в Италию для прохождения медобследования перед переходом в «Интер».

Ранее генеральный директор «нерадзурри» Джузеппе Маротта заявил СМИ, что трансфер 27-летнего датчанина завершится в ближайшие дни. По информации официального сайта итальянского журналиста Джанлуки Ди Марцио, «Интер» заплатит «Тоттенхэму» 20 миллионов евро за Эриксена. Официально о сделке будет объявлено после того, как футболист пройдет медосмотр.

В сезоне-2019/20 Эриксен провел 28 матчей за «Тоттенхэм» во всех турнирах, на его счету 3 забитых мяча и 3 результативных передачи.