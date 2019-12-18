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Эмре Джан, скорее всего, покинет «Ювентус» в январе

17:51
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Полузащитник «Ювентуса» Эмре Джан с большой вероятностью уйдет из команды в зимнее трансферное окно, сообщает Goal.com.

Как указывает источник, немец недоволен своим положением в команде. Он не был включен в заявку на Лигу чемпионов, что серьезно осложнило его отношения с главным тренером Маурицио Сарри. Ранее сообщалось «Юве» может обменять игрока на Леандро Паредеса. Также немецким игроком интересуются «Фиорентина», «Манчестер Юнайтед» и дортмундская «Боруссия».

25-летний футболист в текущем сезоне провел семь матчей за «Юве».

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