Джеко отказался от перехода в «Вест Хэм»

Форвард «Ромы» Эдин Джеко получил предложение от «Вест Хэма», сообщает Calciomercato.

По сведениям источника, лондонский клуб сделал предложение 34-летнему боснийцу, однако игрок отказался отказался от перехода. При этом игрок намерен покинуть клуб в текущее трансферное окно после того, как поссорился с главным тренером «Ромы» Паулу Фонсекой.

34-летний Джеко выступает за «Рому» с 2015 года. В сезоне 2016/2017 он стал лучшим бомбардиром серии А с 29 мячами. В нынешнем чемпионате босниец забил 7 мячей в 15 играх.