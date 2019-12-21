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Дортмундская «Боруссия» намерена выкупить Хакими у «Реала»

11:48
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Дортмундская «Боруссия» намерена сохранить в команде защитника Ашрафа Хакими, который арендован у «Реала». Как сообщает sport.es, дортмундцы намерены подписать с 21-летним игроком полноценный контракт после окончания двухлетнего срока аренды в 2020 году. Сам Хакими хотел бы вернуться в «Реал», чтобы снова побороться за место в составе мадридского клуба. Позиция мадридцев неизвестна.

В нынешнем сезоне Хакими провел 26 матчей в составе «Боруссии».

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