Дани Ольмо отреагировал на слухи об интересе «Манчестер Сити»

Полузащитник «Лейпцига» Дани Ольмо прокомментировал информацию о том, что в его услугах заинтересован «Манчестер Сити».

«Я полностью сосредоточен на задачах «Лейпцига», Бундеслиге, Лиге чемпионов и Кубке Германии. «Манчестер Сити» — большой клуб, один из крупнейших в мире. Йошко Гвардиол отправился туда. Но я счастлив здесь», — цитирует Ольмо BILD.

25-летний испанец играет за «Лейпциг» с 2020 года. В текущем сезоне он провел два матча за немецкий клуб, забив 4 мяча. Ольмо оформил хет-трик в ворота «Баварии» (3:0) в Суперкубке Германии.

Портал Transfermarkt оценивает рыночную стоимость игрока в 40 миллионов евро.