Бизяк расторг контракт с «Уфой»
17:07
«Уфа» на официальном сайте объявила о расторжении контракта с нападающим Ловре Бизяком.
27-летний словенец договорился с клубом о прекращении сотрудничества по обоюдному согласию.
Ловро Бизяк перешел в «Уфу» в августе 2018 года из словенского «Домжале». За это время форвард провел 56 матчей в составе уфимского клуба и забил 7 голов.
Ловро Бизяк покидает ФК «Уфа»— ФК УФА (@UfaFc) January 15, 2021
Футбольный клуб «Уфа» по обоюдному согласию сторон расторг трудовой контракт со словенским нападающим Ловро Бизяком. https://t.co/KHDve6cAcy pic.twitter.com/c26S6L6URv
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