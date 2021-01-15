Бизяк расторг контракт с «Уфой»

«Уфа» на официальном сайте объявила о расторжении контракта с нападающим Ловре Бизяком.

27-летний словенец договорился с клубом о прекращении сотрудничества по обоюдному согласию.

Ловро Бизяк перешел в «Уфу» в августе 2018 года из словенского «Домжале». За это время форвард провел 56 матчей в составе уфимского клуба и забил 7 голов.