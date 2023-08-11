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Сегодня, 07:53

«Байер» предложил 9 миллионов евро за вратаря «Манчестер Юнайтед» Коваржа

Евгений Козинов
Корреспондент
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«Байер» хочет купить у «Манчестер Юнайтед» голкипера Матея Коваржа. По информации Kicker, леверкузенский клуб договорился о трансфере 23-летнего чеха за 9 миллионов евро.

Действующий контракт игрока рассчитан до 2025 года. Портал Trasnfermarkt оценивет стоимость игрока в 1,8 миллиона евро.

В прошлом сезоне Коварж на правах аренды выступал за пражскую «Спарту». Он пропустил 34 мяча в 32 матчах во всех турнирах, сыграв при этом 11 раз на ноль.

Футбол
ФК Байер
ФК Манчестер Юнайтед
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Трансферы: главные сделки, все переходы, последние новости
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