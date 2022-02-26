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Сегодня, 06:16

«Барселона» и «Боруссия» поборются за Мазрауи из «Аякса»

Сергей Разин
корреспондент

Защитник «Аякса» Нуссаир Мазрауи может покинуть клуб летом, сообщает журналист Николо Скира.

По сведениям источника, 24-летним марокканцем интересуются «Барселона» и дортмундская «Борусссия». Клубы готовы бороться за игрока, которого хотят подписать в качестве свободного агента.

В текущем сезоне Мазрауи провел 27 матчей, в которых забил 5 голов и сделал 4 результативные передачи. Портал Tranfsermarkt оценивает стоимость игрока в 20 млн евро.

Агрегатор прогнозов

Методология

Объектом исследования являются прогнозы на важные матчи и события, которые представлены в наибольшем количестве источников, и не менее чем в 50 процентах от общего числа, изучаемых источников. Данные и коэффициенты анализируются накануне спортивного события. При наличии новых прогнозов, агрегатор обновляется не позднее, чем за пять часов до начала события.

В основе статистических выкладок лежит сравнительный анализ, типологизация и синтез прогнозов на указанные матчи из более чем 200 источников, включая текстовые и видео-прогнозы. С целью представления наиболее полной и достоверной информации данные из любого источника имеют равный вес в общей статистике.

Агрегатор прогнозов и его выводы основаны на статистическом анализе прогнозов специалистов, но не могут являться рекомендацией для принятия решения в отношении того или иного матча/события.

Основные источники исследования

  • БЕТСИТИ
  • Рейтинг букмекеров
  • Куш в спорте
  • Все про спорт
  • Metaratings.ru
  • Vseprosport.ru
  • Legalbet.ru
  • Footboom
  • Stavka.tv
  • Bet ring
  • Bet n bet
  • Bet24 online
  • Bet on mobile
  • Odds.ru
  • Online-prognoz.ru
  • Betting.team/ru
  • Букмекеры.рф
  • betonsuccess.ru
  • bk news
  • TopPari
  • Live Sport
  • PointBet
  • Alvin Almazov
  • vprognoze.ru
  • Sport Prediction
  • Sport and bets
  • keepscore.ru
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27%

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17%

1.53

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Челси
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Зенит
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ФК Аякс
ФК Барселона
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