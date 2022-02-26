«Барселона» и «Боруссия» поборются за Мазрауи из «Аякса»

Защитник «Аякса» Нуссаир Мазрауи может покинуть клуб летом, сообщает журналист Николо Скира.

По сведениям источника, 24-летним марокканцем интересуются «Барселона» и дортмундская «Борусссия». Клубы готовы бороться за игрока, которого хотят подписать в качестве свободного агента.

В текущем сезоне Мазрауи провел 27 матчей, в которых забил 5 голов и сделал 4 результативные передачи. Портал Tranfsermarkt оценивает стоимость игрока в 20 млн евро.