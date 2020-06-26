Артур на выходных пройдет медосмотр в «Ювентусе»

Полузащитник «Барселоны» Артур на выходных прилетит в Италию, сообщает RAC1. Он должен пройти медосмотр перед переходом в «Ювентус».

Ранее сообщалось, что «Юве» подпишет бразильца обмен на Миралема Пьянича и доплатит еще 10 миллионов евро. Указано также, что оба игрока завершат сезон в своих нынешних командах.

23-летний Артур в текущем сезоне провел 27 матчей за «Барселону» и забил четыре мяча при четырех голевых передачах.