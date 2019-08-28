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«Альмерия» арендовала Чорича у «Ромы»

08:21
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Полузащитник «Ромы» Анте Чорич перешел в «Альмерию» на правах аренды, сообщает сайт испанского клуба. Соглашение рассчитано на один сезон. У «Альмерии» будет опция выкупа контракта.

По информации в СМИ, «Рома» будет выплачивать 60 процентов зарплаты хорвату до конца сезона. Испанский клуб сможет выкупить его за шесть миллионов евро.

22-летний футболист в прошлом сезоне провел три матча за «Рому» во всех турнирах.

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Дополнительная информация

https://www.sport-express.ru/football/spain/

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