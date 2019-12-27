Агент Джаки сообщил о договоренности с «Гертой»

Агент полузащитника «Арсенала» Гранита Джаки Хосе Ногуэра заявил о наличии договоренности по поводу перехода в «Герту».

— Могу сказать честно и открыто — мы договорились с «Гертой» и хотели бы отправится в Берлин, — цитирует агента Blick. — Мы сказали об этом директору «Арсенала» Раулю Санлехи, спортивному директору Эду Гаспару и главному тренеру Микелю Артете. «Арсенал» проинформирован о наших шагах. Осталось только согласовать трансферную стоимость.

По данным издания, берлинский клуб предлагает за швейцарца 25 миллионов евро. 27-летний футболист в текущем сезоне провел 16 матчей за «Арсенал» и сделал один результативный пас.