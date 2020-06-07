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20-летний вратарь «Носты» перешел в «Локомотив»

19:01
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Вратарь «Носты» Андрей Савин подписал контракт с «Локомотивом», сообщается на официальном сайте новотроицкого клуба.

20-летний голкипер последние полтора года был арендован «Локомотив-Казанкой».

В сезоне-2019/20 Савин провел в молодежном первенстве 3 матча, в которых не пропустил ни одного гола. В первенстве ПФЛ голкипер отыграл 6 матчей, в которых пропустил 12 мячей.

Дополнительная информация:

http://www.fc-nosta.ru/news/club/809-andrej-savin-pereshjol-v-lokomotiv

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