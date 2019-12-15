Зозулю оскорбляли на матче «Альбасете» и «Райо Вальекано»

Матч 20-го тура второго по статусу дивизиона чемпионата Испании между «Райо Вальекано» и «Альбасете» был приостановлен из-за поведения фанатов хозяев в отношении украинского форварда гостей Романа Зозули, сообщает Marca.

В конце первого тайма фаны начали скандировать «Зозуля — ты нацист». Арбитр приостановил матч на несколько минут, но команды все же доиграли первый тайм.

Напомним, что в зимнее трансферное окно сезона-2016/17 Зозуля должен был перейти в «Райо» из «Бетиса» на правах аренды до конца сезона. Однако, игрок был вынужден был вернуться в севильский клуб, поскольку фанаты «пчел» обвинили его в нацизме и потребовали ухода из клуба.