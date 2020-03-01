Зозуля снова стал объектом нападок со стороны болельщиков «Райо Вальекано»

В матче 30-го тура второго дивизиона чемпионата Испании «Альбасете» сыграл вничью с «Райо Вальекано» (1:1). По ходу встречи болельщики «Райо» вновь скандировали причалки про нападающего соперников Романа Зозулю, сообщает El Desmarque.

Во время матча фаны скандировали: «Зозуля — коммунист!» Футболист провел на поле 75 минут и получил желтую карточку.

??Primeros c?nticos de los Ultras del Rayo a Zozulya:



?"Es comunista, Zozulya es comunista".#AlbaceteRayo pic.twitter.com/bkjQByrgAz — Tiempo de Juego (@tjcope) February 29, 2020

Матч первого круга между командами был прерван после первого тайма из-за оскорблений нападающего со стороны болельщиков «Райо». Фанаты тогда скандировали: «Зозуля — нацист». Потом арбитр сделал паузу, после чего команды ушли на перерыв, а игроки «Альбасете» отказались выходить на второй тайм.

Ожидалось, что встречу доиграют при пустых трибунах 19 февраля. Кроме того, «Райо» обязан выплатить 18 тысяч евро и закрыть часть трибун на два ближайших домашних матча. «Райо Вальекано» обратился в Спортивный арбитражный суд.

Напомним, что в феврале 2017 года Зозуля перешел в аренду в «Райо Вальекано» из «Бетиса», но болельщики восприняли украинца враждебно. В итоге, Зозуля практически сразу покинул «Райо», не сыграв за клуб ни одного матча.