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Зинедин Зидан: «Рауль однажды станет главным тренером «Реала»

09:46
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Главный тренер «Реала» Зинедин Зидан считает, что легендарный нападающий мадридского клуба Рауль достоин однажды возглавить команду. Бывшая «семерка» мадридцев провел в составе «Реала» 741 матч, забив 323 мяча.

— Я играл бок о бок с Раулем, — цитирует AS Зидана, который выступил по поводу 25-й годовщины дебюта Рауля в «Реале». — Он играл ключевую роль в истории этого великого клуба. Уверен, что однажды Рауль станет главным тренером «Реала».

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