Зидан сообщил Иско, что тот может искать себе новый клуб
Главный тренер «Реала» Зинедин Зидан хочет избавиться от полузащитника Иско. Французский специалист открыто заявил это хавбеку после одной из тренировок и предложил ему искать новый клуб, сообщает Marca со ссылкой на El Confidencial.
28-летний испанец сам ранее был недоволен малым количеством игрового времени. Появлялась информация, что «Реал» готов рассмотреть предложения по Иско в размере 70 миллионов евро.
В текущем сезоне Иско провел за «Реал» 6 неполных матчей.
Объектом исследования являются прогнозы на важные матчи и события, которые представлены в наибольшем количестве источников, и не менее, чем в 50 процентах от общего числа, изучаемых источников. Данные и коэффициенты анализируются на 12.00 (мск) пятницы накануне спортивного уик-энда.
В основе статистических выкладок лежит сравнительный анализ, типологизация и синтез прогнозов на указанные матчи из более, чем 200 источников, включая текстовые и видео-прогнозы. С целью представления наиболее полной и достоверной информации данные из любого источника имеют равный вес в общей статистике.
Агрегатор прогнозов и его выводы основаны на статистическом анализе прогнозов специалистов, но не могут являться рекомендацией для принятия решения в отношении того или иного матча/события.