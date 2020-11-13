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Зидан сообщил Иско, что тот может искать себе новый клуб

20:51
Иско. Фото AFP
Иско. Фото AFP
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Главный тренер «Реала» Зинедин Зидан хочет избавиться от полузащитника Иско. Французский специалист открыто заявил это хавбеку после одной из тренировок и предложил ему искать новый клуб, сообщает Marca со ссылкой на El Confidencial.

28-летний испанец сам ранее был недоволен малым количеством игрового времени. Появлялась информация, что «Реал» готов рассмотреть предложения по Иско в размере 70 миллионов евро.

В текущем сезоне Иско провел за «Реал» 6 неполных матчей.

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