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Зидан прокомментировал ситуацию с контрактом Рамоса

18:56
Серхио Рамос. Фото Reuters
Серхио Рамос. Фото Reuters
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Главный тренер «Реала» Зинедин Зидан рассказал, что думает о ситуации с контрактом капитана команды Серхио Рамоса. Соглашение 34-летнего испанца с клубом истекает летом 2021 года.

«Не знаю, что произойдет. На данный момент он здесь. Мы сосредоточены на завтрашней игре. В футболе никогда не знаешь, что произойдет. Хотим, чтобы уже все разрешилось», — цитирует Зидана Marca.

Ранее сообщалось, что Рамос готов перейти в «ПСЖ», который также хочет пригласить форварда «Барселоны» Лионеля Месси. Срок действующего контракта 34-летнего испанца истекает летом 2021 года. С 1 января он имеет право вести переговоры с другими командами. В этом сезоне защитник сыграл в 16 матчах во всех турнирах, забил 3 гола и сделал 1 голевую передачу.

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