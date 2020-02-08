Зидан недоволен работой Бэйла на тренировках

Главный тренер «Реала» Зинедин Зидан считает, что нападающий Гарет Бэйл недостаточно выкладывается на тренировках, сообщает Marca.

Валлиец пропустил игру против «Вальядолида» из-за повреждения, но непопадание в заявку на матчи против «Сарагосы», «Атлетико» и «Реала Сосьедада» — решение главного тренера.

Отношения между Зиданом и Бэйлом вновь охладели. Французский специалист дал шанс нападающему в начале сезона, но сейчас изменил свое мнение об игроке.