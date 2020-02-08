Зидан недоволен работой Бэйла на тренировках
12:10
Главный тренер «Реала» Зинедин Зидан считает, что нападающий Гарет Бэйл недостаточно выкладывается на тренировках, сообщает Marca.
Валлиец пропустил игру против «Вальядолида» из-за повреждения, но непопадание в заявку на матчи против «Сарагосы», «Атлетико» и «Реала Сосьедада» — решение главного тренера.
Отношения между Зиданом и Бэйлом вновь охладели. Французский специалист дал шанс нападающему в начале сезона, но сейчас изменил свое мнение об игроке.
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