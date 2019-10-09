Жерар Пике: «У меня аллергия на футболку «Реала»

Защитник «Барселоны» Жерар Пике в очередной раз потроллил «Реал».

— Я никогда не надевал футболку «Реала». Бывали случаи, когда я менялся футболками после матча с игроками мадридской команды, но я никогда ее не носил. Почему? У меня аллергия на «Реал», — приводит Sport.es слова 32-летнего испанца.

Пике является воспитанником «Барселоны». За каталонскую команду в чемпионатах Испании он провел 318 матчей, в которых забил 28 голов.