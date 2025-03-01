Защитник «Барселоны» Кристенсен выбыл на 3-4 недели из-за рецидива травмы
Защитник «Барселоны» Андреас Кристенсен пропустит ближайшие 3-4 недели из-за рецидива травмы, сообщает As.
По данным источника, датчанин вновь повредил камбаловидную мышцу правой ноги, из-за чего восстанавливался с января.
В этом сезоне Кристенсен провел 1 матч в чемпионате Испании. В прошлом сезоне на его счету 30 матчей, 2 гола и 2 результативные передачи за «Барсу» в ла лиге.
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12
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13
|Севилья
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|0
|0-0
|0
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14
|Алавес
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|0
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|0-0
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15
|Эльче
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|0
|0
|0
|0-0
|0
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16
|Леванте
|0
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|0
|0
|0-0
|0
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17
|Осасуна
|0
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|0
|0
|0-0
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18
|Расинг
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|0-0
|0
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19
|Депортиво
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|16.08
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|Алавес – Хетафе
|- : -
|16.08
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|Атлетико – Малага
|- : -
|16.08
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|Барселона – Атлетик
|- : -
|16.08
|00:00
|Сельта – Осасуна
|- : -
|16.08
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|Депортиво – Эльче
|- : -
|16.08
|00:00
|Эспаньол – Леванте
|- : -
|16.08
|00:00
|Расинг – Вильярреал
|- : -
|16.08
|00:00
|Реал – Р. Сосьедад
|- : -
|16.08
|00:00
|Севилья – Р. Вальекано
|- : -
|16.08
|00:00
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