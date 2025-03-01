Защитник «Барселоны» Кристенсен выбыл на 3-4 недели из-за рецидива травмы

Защитник «Барселоны» Андреас Кристенсен пропустит ближайшие 3-4 недели из-за рецидива травмы, сообщает As.

По данным источника, датчанин вновь повредил камбаловидную мышцу правой ноги, из-за чего восстанавливался с января.

В этом сезоне Кристенсен провел 1 матч в чемпионате Испании. В прошлом сезоне на его счету 30 матчей, 2 гола и 2 результативные передачи за «Барсу» в ла лиге.