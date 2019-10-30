Йерро считает, что Рауль готов тренировать «Реал»

Бывший главный тренер сборной Испании Фернандо Йерро уверен, что его бывший партер по «Реалу» Рауль готов работать главным тренером мадридской команды. В настоящее время он успешно работает со вторым составом «сливочных».

— У Рауля есть все необходимое, чтобы стать тренером мадридского «Реала», — цитирует Marca Йерро. — Нам всем говорили, когда мы были игроками, что Рауль был другим. Это был мальчик с широко открытыми глазами, у которого было много энтузиазма и уровень стремления и амбиций был намного выше, чем обычно. Мы все понимали, что он из себя представляет и кем он станет.

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