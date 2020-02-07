Винисиус Жуниор считает, что «Реал» плохо сыграл против «Реала Сосьедад»

Форвард «Реала» Винисиус Жуниор недоволен тем, как его команда сыграла против «Реала Сосьедад» (3:4) в 1/4 финала Кубка Испании.

— Мы будем бороться до конца, чтобы выиграть и Лигу чемпионов, и ла лигу, — цитирует бразильца Infinte Madrid. — Сегодня мы не играли хорошо, а «Реал Сосьедад» был хорош.

В составе хозяев забивали Марселу, Родригу и Начо. У гостей дубль сделал Александр Исак. Также отличились Мартин Эдегор и Микель Мерино. В составе баскского клуба был удален Андони Горосабель.

«Реал Сосьедад» вышел в 1/2 финала. Соперник команды станет известен позднее. С нынешнего сезона все стадии Кубка Испании, кроме полуфиналов, состоят из одного матча.