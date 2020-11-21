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«Реал» сыграл вничью с «Вильярреалом» и остался четвертым в ла лиге

20:07
Лука Модрич. Фото ФК "Реал".
Лука Модрич. Фото ФК "Реал".
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«Вильярреал» и «Реал» сыграли вничью (1:1) в матче 10-го тура чемпионата Испании.

У хозяев забил Херард Морено (с пенальти), в составе гостей отличился Мариано Диас.

«Реал» набрал 17 очков и занимает четвертое место. У «Вильярреала» 19 очков и вторая позиция.

Чемпионат Испании. Ла лига

10-й тур

«Вильярреал» — «Реал» — 1:1 (0:1)

Голы: Диас, 2 (0:1). Морено, 76 — с пенальти (1:1).

«Вильярреал»: Серхио Асенхо, Альбиоль, Марио Гаспар (Пенья, 89), Педраса (Пино, 62), Пау Торрес, Парехо, Иборра, Тригерос (Эступиньян, 61), Бакка (Чиквуэзе, 61), Мойсес Гомес (Кубо, 89), Морено.

«Реал»: Куртуа, Варан, Начо, Карвахаль, Менди, Модрич, Кроос, Азар (Иско, 65), Васкес, Эдегор (Винисиус Жуниор, 65), Диас (Асенсио, 85).

Предупреждения: Начо, 68. Пино, 90+1. Кроос, 90+3.

Судья: Эрнандес Эрнандес.

21 ноября. Вильярреал. Стадион «Эстадио де ла Керамика»

Вильярреал — Реал

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