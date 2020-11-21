«Реал» сыграл вничью с «Вильярреалом» и остался четвертым в ла лиге
«Вильярреал» и «Реал» сыграли вничью (1:1) в матче 10-го тура чемпионата Испании.
У хозяев забил Херард Морено (с пенальти), в составе гостей отличился Мариано Диас.
«Реал» набрал 17 очков и занимает четвертое место. У «Вильярреала» 19 очков и вторая позиция.
Чемпионат Испании. Ла лига
10-й тур
«Вильярреал» — «Реал» — 1:1 (0:1)
Голы: Диас, 2 (0:1). Морено, 76 — с пенальти (1:1).
«Вильярреал»: Серхио Асенхо, Альбиоль, Марио Гаспар (Пенья, 89), Педраса (Пино, 62), Пау Торрес, Парехо, Иборра, Тригерос (Эступиньян, 61), Бакка (Чиквуэзе, 61), Мойсес Гомес (Кубо, 89), Морено.
«Реал»: Куртуа, Варан, Начо, Карвахаль, Менди, Модрич, Кроос, Азар (Иско, 65), Васкес, Эдегор (Винисиус Жуниор, 65), Диас (Асенсио, 85).
Предупреждения: Начо, 68. Пино, 90+1. Кроос, 90+3.
Судья: Эрнандес Эрнандес.
21 ноября. Вильярреал. Стадион «Эстадио де ла Керамика»
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