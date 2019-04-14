"Вильярреал" обыграл "Жирону" благодаря голу Чиквуэзе

"Вильярреал" с минимальным счетом победил "Жирону" в матче 32-го тура чемпионата Испании. Единственный гол забил полузащитник Самуэль Чиквуэзе.

"Вильярреал" набрал 33 очка и поднялся на 15-е место в турнирной таблице. "Жирона" с 34 баллами располагается на 14-й строчке.

Чемпионат Испании

Лига 1

32-й тур

"Жирона" - "Вильярреал" - 0:1 (0:1)

Гол: Чиквуэзе, 7.

"Жирона": Буну, Рауль Гарсия (Сони, 86), Хонас Ромалью (Порро, 70), Алькала, Хуанпе, Борха, Порту, Алейкс Гарсия, Пере Понс, Стуани, Робертс (Думбья, 64).

"Вильярреал": Серхио Асенхо, Марио Гаспар, Альваро Гонсалес, Фунес Мори, Кинтилья, Касорла, Иборра, Пабло Форнальс, Чиквуэзе (Педраса, 76), Бакка (Морено, 90), Токо-Экамби (Касерес, 57).

Предупреждения: Пабло Форнальс, 51. Хуанпе, 74. Чиквуэзе, 76. Пере Понс, 79. Марио Гаспар, 87. Касерес, 90+5. Фунес Мори, 90+6. Алькала, 90+6.

Судья: Кордеро Вега.

14 апреля. Жирона. Стадион "Montilivi".

Все о чемпионате Испании - здесь