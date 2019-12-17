«Вальядолид» готов отпустить Лунина назад в «Реал»

«Вальядолид» готов досрочно расторгнуть арендное соглашение с «Реалом» по голкиперу Андрею Лунину, сообщает Marca. Украинский вратарь не получает игровой практики в нынешнем клубе, и «сливочные» хотят вернуть его уже в январе.

— Лунин по-прежнему является нашим игроком. Но «Реал» для нас — дружественный клуб, если они захотят вернуть его, то не будет никаких проблем, — сказал спортивный директор бело-фиолетовых Мигель Анхель Гомес.

Лунин перешел в «Вальядолид» прошлым летом на правах аренды, но пока не провел ни одного матча.

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