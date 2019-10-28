«Валенсия» вдесятером проиграла «Осасуне», Черышев провел на поле 65 минут

«Осасуна» дома одержала победу над «Валенсией» (3:1) в матче 10-го тура чемпионата Испании. В составе хозяев отличились полузащитники Ойер Санхурхо и Рубен Гарсия, защитник Первис Эступиньян.

«Валенсия» открыла счет на 14-й минуте встречи, гол забил форвард Родриго Морено. Спустя 15 минут 28-летний нападающий получил прямую красную карточку и «летучие мыши» остались в меньшинстве.

Российский полузащитник «Валенсии» Денис Черышев вышел с первых минут в составе команды и провел на поле 65 минут. Хавбек не отметился результативными действиями.

«Валенсия» с 13 баллами располагается на 12-м месте в турнирной таблице ла лиги. «Осасуна» — 9-я строчка и 14 очков.

Чемпионат Испании. Лига 1

10-й тур

«Осасуна» — «Валенсия» — 3:1 (1:1)

Голы: Родриго, 14 (0:1). Ойер, 34 (1:1). Р.Гарсия, 48 (2:1). Эступиньян, 80 (3:1).

«Осасуна»: Мартинес, Навас, Эступиньян, Видаль, Эрнандес, Ойер, Брашанац, Р.Торрес (Лильо Кастельяно, 77), Р.Гарсия, Лопес (Кардона, 58), Авила (Иньиго Перес, 85).

«Валенсия»: Доменеч, Гарай, Хосе Гайя, Габриэл Паулиста, Коррейа, Парехо, Кондогбья (Ф.Торрес, 69), Солер, Гамейро (Коклен, 85), Родриго, Черышев (Гомес, 65).

Предупреждения: Черышев, 42. Ойер, 55.

Удаление: Родриго, 29.

Судья: Хайме Латре (Испания).

27 октября. Памплона. Стадион «Эль Садар».

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