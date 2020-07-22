«Валенсия» продлила контракт с воспитанником клуба Гильямоном
19:15
«Валенсия» объявила о продлении контракта с защитником команды Уго Гильямоном.
20-летний испанец — воспитанник клуба, новое соглашение с ним рассчитано до конца июня 2023 года. Также, в контракте прописана сумма отступных за футболиста, которая составляет 80 миллионов евро.
В сезоне-2019/20 Гильямон провел за основной состав «Валенсии» 6 матчей и не отличился результативными действиями, заработав 3 желтых карточки.
Official Statement I @HGuillamon— Valencia CF?? #AMUNTWorld ? (@valenciacf_en) July 22, 2020
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AMUNT @Academia_VCF ?? pic.twitter.com/AYko3jTtJK
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