«Валенсия» продлила контракт с воспитанником клуба Гильямоном

«Валенсия» объявила о продлении контракта с защитником команды Уго Гильямоном.

20-летний испанец — воспитанник клуба, новое соглашение с ним рассчитано до конца июня 2023 года. Также, в контракте прописана сумма отступных за футболиста, которая составляет 80 миллионов евро.

В сезоне-2019/20 Гильямон провел за основной состав «Валенсии» 6 матчей и не отличился результативными действиями, заработав 3 желтых карточки.