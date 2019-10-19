«Валенсия» Черышева сыграла вничью с «Атлетико»

«Атлетико» в домашнем матче 9-го тура чемпионата Испании сыграл вничью с «Валенсией» (1:1). На гол Диегу Косты (с пенальти) гости ответили точным ударом Дани Парехо.

Российский полузащитник гостей Денис Черышев вышел в стартовом составе, провел на 78 минут и получил желтую карточку. Вышедший вместо россиянина кореец Ли Кан Ин получил прямую красную карточку.

Чемпионат Испании

Лига 1

9-й тур

«Атлетико» — «Валенсия» — 1:1 (1:0)

Голы: Диегу Коста, 36 — с пенальти (1:0). Парехо, 82 (1:1).

«Атлетико»: Облак, Ариас, Фелипе, Хименес, Эрмосо (Лоди, 54), Коке, Сауль, Партей (Лемар, 54), Диегу Коста, Мората (Льоренте, 68), Жоау Феликс.

«Валенсия»: Силлессен, Гарай, Хауме Коста, Васс, Габриэл Паулиста, Парехо, Коклен, Кондогбья (Гамейро, 65), Черышев (Ли Кан Ин, 78), Гомес, Торрес (Солер, 71).

Предупреждения: Партей, 29. Черышев, 39. Жоау Феликс, 44.

Удаление: Ли Кан Ин, 90+1.

Судья: Кордеро Вега.

19 октября. Мадрид. Стадион «Ваньда Метрополитано».

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