«Валенсия» Черышева сыграла вничью с «Атлетико»
«Атлетико» в домашнем матче 9-го тура чемпионата Испании сыграл вничью с «Валенсией» (1:1). На гол Диегу Косты (с пенальти) гости ответили точным ударом Дани Парехо.
Российский полузащитник гостей Денис Черышев вышел в стартовом составе, провел на 78 минут и получил желтую карточку. Вышедший вместо россиянина кореец Ли Кан Ин получил прямую красную карточку.
Чемпионат Испании
Лига 1
9-й тур
«Атлетико» — «Валенсия» — 1:1 (1:0)
Голы: Диегу Коста, 36 — с пенальти (1:0). Парехо, 82 (1:1).
«Атлетико»: Облак, Ариас, Фелипе, Хименес, Эрмосо (Лоди, 54), Коке, Сауль, Партей (Лемар, 54), Диегу Коста, Мората (Льоренте, 68), Жоау Феликс.
«Валенсия»: Силлессен, Гарай, Хауме Коста, Васс, Габриэл Паулиста, Парехо, Коклен, Кондогбья (Гамейро, 65), Черышев (Ли Кан Ин, 78), Гомес, Торрес (Солер, 71).
Предупреждения: Партей, 29. Черышев, 39. Жоау Феликс, 44.
Удаление: Ли Кан Ин, 90+1.
Судья: Кордеро Вега.
19 октября. Мадрид. Стадион «Ваньда Метрополитано».
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