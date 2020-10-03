«Валенсия» без Черышева проиграла дома «Бетису»

«Валенсия» уступила «Бетису» в матче 5-го тура чемпионата Испании — 0:2. Российский хавбек «летучих мышей» Денис Черышев пропустил игру из-за травмы.

«Бетис» вышел в промежуточные лидеры ла лиги с 9 очками в 5 играх.

Чемпионат Испании

Лига 1

5-й тур

«Валенсия» — «Бетис» — 0:2 (0:1)

Голы: Каналес, 19 (0:1). Тельо, 74 (0:2).

«Валенсия»: Доменеч, Васс, Хосе Гайя, Диакаби, Гильямон, Коррейа, Кондогбья (Солер, 81), Гамейро (Вальехо, 81), Хасон (Ли Кан Ин, 56), Гонсалу Гедеш (Бланко, 56), Гомес.

«Бетис»: Хоэль Роблес, Сидней, Бартра, Алекс Морено, Эмерсон, Каналес, Фекир (Гуардадо, 90+2), Родригес, Хоакин (Виллиам Карвалью, 81), Тельо (Хуанми, 90+2), Санабрия (Борха Иглесиас, 86).

Предупреждения: Бартра, 2. Гонсалу Гедеш, 12. Гильямон, 45. Каналес, 54.

Судья: Куадра Фернандес.

3 октября. Валенсия. Стадион «Месталья».