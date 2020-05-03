В «Валенсии» сдадут тест на коронавирус. В команде Черышева болела группа игроков

Футболисты «Валенсии» приступят к тренировкам только после того, как сдадут тесты на коронавирус в ближайшие три дня.

— Многие испанские клубы начнут тренировки с 4 мая. Как я слышал, в «Валенсии» 4, 5 и 6 мая сдадут тесты на коронавирус, чтобы посмотреть, что у них там происходит, чтобы объединить ребят. И только после этого команда начнет тренироваться, — рассказал отец полузащитника «Валенсии» Дениса Черышева Дмитрий Черышев в интервью РИА «Новости».

Ранее СМИ сообщили, что все 10 игроков основного состава «Валенсии», которые были заражены коронавирусом, уже вылечились.

В настоящий момент чемпионат Испании приостановлен из-за пандемии коронавируса. После 27 туров «Валенсия» идет на седьмом месте, набрав 42 очка.