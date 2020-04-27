В сети появился вариант домашней формы «Атлетико» на новый сезон
08:32
Footy Headlines опубликовал возможный вариант домашней формы «Атлетико» на сезон-2020/21.
Концепция формы не изменилась: футболка с красно-белыми полосами и синими вставками. Полосы сделаны в виде мазков краски, поэтому имеют неровные края. Ожидается, что форма будет представлена в мае-июне.
Ранее в сети появился вариант новой формы «Ювентуса».
??? Atl?tico Madrid 20-21 Home Kit Leaked — How it could look like in full: https://t.co/DK5SH0TGcv— Footy Headlines (@Footy_Headlines) April 26, 2020