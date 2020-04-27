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В сети появился вариант домашней формы «Атлетико» на новый сезон

08:32
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Footy Headlines опубликовал возможный вариант домашней формы «Атлетико» на сезон-2020/21.

Концепция формы не изменилась: футболка с красно-белыми полосами и синими вставками. Полосы сделаны в виде мазков краски, поэтому имеют неровные края. Ожидается, что форма будет представлена в мае-июне.

Ранее в сети появился вариант новой формы «Ювентуса».

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