В «Реале» недовольны финансовыми запросами Алабы

«Реал» планирует в скором времени приобрести защитника «Баварии» Давида Алабу. Однако руководство клуба смущают финансовые запросы футболиста, сообщает AS.

По данным источника, мадридский клуб видит в 28-летнем игроке потенциальную замену 34-летнему Рамосу, чей контракт истекает летом 2021 года. Алаба летом может перейти в «Реал» на правах свободного агента.

Австриец хочет зарабатывать в мадридском клубе 12 миллионов евро после вычета налогов. Оклад Рамоса в «Реале» — 15 миллионов евро. Отметим, что в трансфере Алабы также заинтересованы «Манчестер Сити», «Манчестер Юнайтед», «ПСЖ» и «Барселона».

В сезоне-2020/21 защитник провел 18 матчей за «Баварию», на его счету 1 гол и 1 результативная передача.