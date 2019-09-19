Увольнение Зидана обойдется «Реалу» в 80 миллионов евро

«Реалу» придется выплатить солидную компенсацию Зинедину Зидану, если решит уволить главного тренера. По информации Sport.es, это решение обойдется мадридцам в 80 миллионов евро. Заработная плата французского специалиста составляет 13 миллионов год, его контракт действует до лета 2022 года. Главным кандидатом на замену является Жозе Моуринью, который уже работал в испанском клубе.

«Реал» с 8 очками занимает 4-е место в турнирной таблице чемпионата Испании. В 1-м туре группового этапа Лиги чемпионов мадридцы потерпели разгромное поражение от «ПСЖ» — 0:3.