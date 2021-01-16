У Рамоса проблемы с коленом. Он играл с «Атлетиком» на обезболивающих

Защитник «Реала» Серхио Рамос провел полуфинальный матч Суперкубка Испании против «Атлетика» (1:2) на обезболивающих, сообщает Marca.

По информации источника, 34-летний испанец испытывает проблемы с левым коленом. Сообщается, что мадридский клуб в ближайшие дни проведет обследование, по итогам которого станет ясна степень повреждения.

В сезоне-2020/21 Рамос провел 18 матчей за «Реал», на его счету 3 гола и 1 результативная передача. Контракт футболиста с «Королевским клубом» действует до конца июня 2021 года.