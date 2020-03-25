«Тоттенхэм» может обменять Санчеса на защитника «Реала «Милитау»

«Тоттенхэм» может обменять защитника Давинсона Санчеса на защитника «Реала» Эдера Милитау, сообщает Goal.com со ссылкой на Don Balon.

По информации источника, в сделке заинтересован главный тренер «шпор» Жозе Моуринью. Ранее сообщалось, что руководство «Королевского клуба» недовольно 22-летним Милитау и готово продать игрока, который был куплен летом 2019 года у «Порту» за 50 миллионов евро.

Милитау провел за «Реал» 13 матчей в сезоне-2019/20 и не отличился результативными действиями. Портал Transfermarkt.com оценивает стоимость бразильца в 40 миллионов евро.