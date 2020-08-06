Тер Штеген продлит контракт с «Барселоной» до 2025 года

«Барселона» договорилась о продлении контракта с вратарем Марком-Андре тер Штегеном, сообщает Mundo Deportivo.

По информации источника, новое соглашение с 28-летним немцем будет рассчитано до конца июня 2025 года. Нынешний контракт голкипера с каталонским клубом действует до конца июня 2022 года.

В сезоне-2019/20 тер Штеген провел за «Барселону» 44 матча и пропустил 41 мяч. Портал Transfermarkt.com оценивает стоимость вратаря в 72 миллиона евро. Ранее в СМИ появлялась информация об интересе к немцу со стороны «Челси».