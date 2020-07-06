Суарес вышел на третье место по числу голов в истории «Барселоны»

«Вильярреал» в домашнем матче 34-го тура чемпионата Испании разгромно уступил «Барселоне» — 1:4. Один из голов в составе гостей забил Луис Суарес. Он вышел на третье место в бомбардирской гонке в истории клуба.

У уругвайца и Ласло Кубалы по 194 гола. На второй позиции Сезар Родригес (232). Лидером является капитан команды Лионель Месси (441). В прошедшей встрече он отметился двумя результативными передачами.

В текущем сезоне на счету 33-летнего Суареса 17 голов и 12 передач в 30 матчах.

Вильярреал — Барселона